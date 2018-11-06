ثقافة كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومي للمحافظة



تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، حيث عقدت مواقع بيت ثقافة قلين، ومطوبس وأنور المعداوي محاضرات عن "الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة" .



وتحدث الروائي محمود عرفات أحد أبطال حرب أكتوبر، بقصر ثقافة أنور المعداوي، عن تاريخ العسكرية المصرية ودور البحرية المصرية في حماية الحدود.



وتطرق الى تأميم القناة والذي كان السبب الرئيسي في العدوان الثلاثي علي مصر وبعد ذلك معركة البرلس التي بدأت من مساء يوم ٣ نوفمبر ٥٦ وفجر يوم ٤ نوفمبر٥٦ وتصدي ثلاث زوارق من البحرية المصرية لمدمرة وبارجة بحرية لقوات العدو واعتبر هذا اليوم عيدا رسميا لمحافظة كفر الشيخ.



وتضمن الاحتفال ورشة فنية عن تخيل معركة البرلس البحرية للفنانة علياء عبد المقتدر، بجانب عرض لفريق كورال القصر وتضمن مجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية مثل كوكتيل وطني وكل بلاد الدنيا جميلة وكوكتيل أطفال، أعقبها زيارة لمعرض الفنون التشكيلية حول البرلس وكذلك معرض رسوم وأعمال الأطفال بحضور طلاب مجمع الشهيد مصطفي سمير بدوي الرسمي للغات ابتدائي وإعدادى وثانوي.