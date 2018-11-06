ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
طارق موسى

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، حيث عقدت مواقع بيت ثقافة قلين، ومطوبس وأنور المعداوي محاضرات عن "الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة" .

وتحدث الروائي محمود عرفات أحد أبطال حرب أكتوبر، بقصر ثقافة أنور المعداوي، عن تاريخ العسكرية المصرية ودور البحرية المصرية في حماية الحدود.

وتطرق الى تأميم القناة والذي كان السبب الرئيسي في العدوان الثلاثي علي مصر وبعد ذلك معركة البرلس التي بدأت من مساء يوم ٣ نوفمبر ٥٦ وفجر يوم ٤ نوفمبر٥٦ وتصدي ثلاث زوارق من البحرية المصرية لمدمرة وبارجة بحرية لقوات العدو واعتبر هذا اليوم عيدا رسميا لمحافظة كفر الشيخ.

وتضمن الاحتفال ورشة فنية عن تخيل معركة البرلس البحرية للفنانة علياء عبد المقتدر، بجانب عرض لفريق كورال القصر وتضمن مجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية مثل كوكتيل وطني وكل بلاد الدنيا جميلة وكوكتيل أطفال، أعقبها زيارة لمعرض الفنون التشكيلية حول البرلس وكذلك معرض رسوم وأعمال الأطفال بحضور طلاب مجمع الشهيد مصطفي سمير بدوي الرسمي للغات ابتدائي وإعدادى وثانوي.
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بثلاث نقاط في مفاوضات سد النهضة

تعرف على نصيحة نجم الأهلي السابق لمدرب الترجي قبل مباراة الإياب

شاهد.. رجل إطفاء يجازف بحياته لإنقاذ طفلة من سيول الكويت

اتخذن ناديا صحيا ستارا لنشاطهن.. سقوط بوسي وفتياتها بتهمة الدعارة في العجوزة

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

إيران توجه أقوى تحذير: أيام صعبة لمستهلكي البترول في العالم

إجراء جديد من اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي مع CAF بعد مباراة الترجي

ننشر حيثيات الحكم بإعدام هشام عشماوي في قضية أنصار بيت المقدس

بث مباشر .. إعلان توصيات منتدى شباب العالم

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟