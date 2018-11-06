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فن

رنا سماحة تطالب باستخدام لغة الإشارة في الأفلام والدراما

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:10 م
صدى البلد
سمر سعد
قالت رنا سماحة إن لغة الإشارة فن وأنها لغة جميلة لمشاهدة حركة الأيدي للتعبير عن الأفكار.

وأضافت سماحة أنه لابد من استخدام لغة الإشارة في الافلام والدراما، وذلك للوصول محتوى الافلام لمتحدي الإعاقة السمعية، وظهرت رنا سماحة كمترجمة في الفيديو الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي منذ عدة أيام.

وأكدت سماحة بأنه يجب على كل شخص أن يتعلم مبدأ لغة الإشارة ليتمكن من التواصل مع متحدي الإعاقة السمعية.


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