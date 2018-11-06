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فن

رامى جمال لزوجته: مش هسكت غير وأنا شايفك أنجح ست فى مجال التجميل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
منار نور
أعلن المطرب رامى جمال دخول زوجته ناريمان إلى عالم التجميل، معبرًا عن سعادته وتشجعيه لها.

وكتب جمال، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قائلا: "أنا فى ظهرك ومعاكى طول ما فيا نفس ومش هسكت غير وأنا شايفك أنجح ست فى مجال التجميل فى مصر ووعد المطرب دين عليه".

جدير بالذكر أن رامي جمال، جدد منذ أيام تعاقده مع شركة "نجوم ريكوردز" لمدة 5 سنوات، ويجري حاليًا التحضيرات الأولية لألبومه المقبل بعد نجاح ألبومه الأخير "ليالينا".
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