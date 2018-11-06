علي جمعة: الجماعات الإرهابية أصبحت ألعوبة في أيدي الآخرين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة شوهت صورة الإسلام، منوهًا بأنهم يزعمون أن أفعالهم التي تخالف منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- ستدخلهم الجنة.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الجماعات الإرهابية أصبحت ألعوبة في أيدي الآخرين، الذين يرغبون في الفوضى، متسائلًا: مِنْ أين تأتي الأموال لداعش والإمدادات العسكرية من أسلحة وصيانتها، وغير ذلك؟.
وأشار المفتي السابق، إلى أن هناك أناسًا -ولا أقول إنهم أعداء الإسلام- يمدون داعش بالأسلحة والذخيرة، لافتًا إلى أن داعش لديها فقط في سوريا أكثر من مليار دولار، فمن أين جاءت تلك الأموال؟.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الجماعات الإرهابية أصبحت ألعوبة في أيدي الآخرين، الذين يرغبون في الفوضى، متسائلًا: مِنْ أين تأتي الأموال لداعش والإمدادات العسكرية من أسلحة وصيانتها، وغير ذلك؟.
وأشار المفتي السابق، إلى أن هناك أناسًا -ولا أقول إنهم أعداء الإسلام- يمدون داعش بالأسلحة والذخيرة، لافتًا إلى أن داعش لديها فقط في سوريا أكثر من مليار دولار، فمن أين جاءت تلك الأموال؟.