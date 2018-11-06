علي جمعة: الجماعات الإرهابية أصبحت ألعوبة في أيدي الآخرين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة شوهت صورة الإسلام، منوهًا بأنهم يزعمون أن أفعالهم التي تخالف منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- ستدخلهم الجنة.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الجماعات الإرهابية أصبحت ألعوبة في أيدي الآخرين، الذين يرغبون في الفوضى، متسائلًا: مِنْ أين تأتي الأموال لداعش والإمدادات العسكرية من أسلحة وصيانتها، وغير ذلك؟.



وأشار المفتي السابق، إلى أن هناك أناسًا -ولا أقول إنهم أعداء الإسلام- يمدون داعش بالأسلحة والذخيرة، لافتًا إلى أن داعش لديها فقط في سوريا أكثر من مليار دولار، فمن أين جاءت تلك الأموال؟.