بيع رسالة انتحار شاعر فرنسي شهير بـ 267 ألف دولار أمريكي

باعت دار مزادات علنية رسالة انتحار كتبها الشاعر الفرنسي الشهير، تشارلز بودلير، مقابل 267 ألف دولار أمريكي، حيث اشترى تاجر تحف رسالة بودلير خلال ندوة عقدت في مركز "أوسينات" للمزاد العلني في فرنسا.



وقالت روسيا اليوم، إن تاريخ كتابة الرسالة يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث كتب الشاعر بودلير الرسالة إلى حبيبته، جين دوفال، في عام 1845، عندما كان يمر بحالة اكتئاب وضيق مادي بعمر الـ 24.



وجاء نص الرسالة: «عندما تصلك هذه الرسالة، سأكون ميتا.. إنني أقدم على قتل نفسي لأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار بالعيش.. بالنوم والاستيقاظ من جديد".



يذكر أن الشاعر الفرنسي طعن نفسه في الصدر، واستمر في العيش بظروف صحية صعبة لمدة 22 عاما إضافية، ليموت بعمر الـ 46 إثر إصابته بمرض الزهري.