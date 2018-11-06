ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

من 100 مليون صحة إلى الجفاف.. حكيم وصاحبة السعادة وكريمة مختار نجوم ساعدوا وزارة الصحة في توصيل رسائلها للجمهور.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
حمادة خطاب
تسعى وزارة الصحة دائما إلى توصيل رسائلها التوعوية من خلال حملات إعلانية ضخمة، تستعين خلالها بعدد من النجوم باعتبارهم أكثر تأثيرا في وجدان المصريين، كان آخر هذه الحملات حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعانت خلالها بنجم الأغنية الشعبية حكيم، والفنانة القديرة إسعاد يونس.

وعلى مدار السنوات الماضية حققت عددا من الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية الجماهيرية التى كانت تطلقها وزارة الصحة، نجاحًا كبيرا حتى أنها مازالت تسكن أذهان المصريين، وكان لها مردود واسع فى تحقيق أهدافها.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الحملات الإعلامية الناجحة التي تمتعت بخلطة سحرية كانت سببا في نجاحها والتصاقها بعقول الناس على مدار السنوات الماضية، والتي تمثل نموذجا يجب أن يعاد تكراره للخروج بحملة إعلامية ناجحة لمواجهة.

ويعتبر ربط الحملة الإعلامية بشخصية معروفة ذات جماهيرية، أو بأغنية ذات لحن جيد أو كلمات وأمثلة شعبية وقريبة من الشارع أحد الأسباب الهامة وراء نجاح الحملات الإعلامية.

  • حملة 100 مليون صحة
حكيم 
شارك المطرب حكيم في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والتي تدفع إلى توعية الشعب إلى المسح الشامل لـ "فيروس سي" والأمراض غير السارية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال حكيم في تصريحات صحفية "دائمًا ما أكون في خدمة بلدي، حينما يطلب مني أن أشارك في أي عمل وطني، لا أتردد مطلقًا، ولذلك وجدت أهمية قصوى في مشاركتي بحملة 100 مليون صحة، فالعناية من الأمراض أهم ما يجب أن نهتم به خلال الفترة الحالية".

  • صاحبة السعادة 
وقبل الفنان حكيم ظهرت الفنانة إسعاد يونس في نفس الحملة بأكثر من إعلان توعوي هي الأخرى، حيث اختارت وزارة الصحة، الفنانة إسعاد يونس، للمشاركة في تنفيذ أكبر حملة للمسح الشامل بهدف الكشف عن المصابين بـ"فيروس سي"، بعنوان "حملة 100 مليون صحة".

كما شاركت أيضا فى حملة إعلانية عن التقاعس والإهمال فى العمل، بأكثر من نسخة إعلانية، حيث كانت تختتم الإعلان بجملة شهيرة تقول "ما هو لو بصينا فى المراية تبقى دي البداية".

  • إعلانات الختان.. توعية البنت مصرية
كانت إحدى الحملات الدعائية الإعلانية التي أطلقتها الدولة، وكانت حملة ضد ختان الإناث ومنع تعليم الفتيات، فى فيديو مدته ثلاث دقائق شرح فيه خطورة الختان على الإناث، كذلك المنع من التعليم ليؤخذ الفيديو المواطن فى مراحل مختلفة لطفلة صغيرة، واظبت على التعليم وأصبحت فيما بعد شخصية ذات منصب كبير، وأخرى لم تواظب وتزوجت مبكرًا.

  • إعلانات تنظيم الأسرة.. الراجل مش بس بكلمته الراجل
"الراجل مش بس بكلمته الراجل برعايته لبيته وأسرته"، تلك الكلمات التى لم تمح من ذاكرة المصريين، والتى ارتبطت بحملة أطلقتها الدولة لتنظيم الأسرة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتعريف المقبلين على الزواج بخطورة الإنجاب الكثير للأسرة على المستوى الثقافى والمعيشى، لتلاقى نجاحا منقطع النظير بعد تفاعل المواطنين مع تلك الإعلانات التى تشرح فى وقت قصير لا يتعدى دقائق محدودة خطورة عدم تنظيم النسل.

وشاركت الفنانة كريمة مختار في عدد من الحملات الإعلامية التوعية، فشاركت في بداية الثمانينات ضمن برنامج لتنظيم الأسرة، والذي شمل عدة مبادرات خاصة بالمرأة والمجتمع، من بينها حملة إعلانية عن تنظيم الأسرة والتعامل مع بعض أمراض الأطفال.

  • "ادى ضهرك للترعة يا عبد السلام".. للتوعية ضد البلهارسيا
بجلبابه الفلاحى وطاقيته داكنة اللون، طل الفنان الكبير محمد رضا، بإعلانات للتوعية من خطورة مرض البلهارسيا الذى كان منتشرًا فى تلك الآونة بين المواطنين القاطنين بالمناطق التى تتواجد بها الترع من أهل الصعيد والدلتا.. اختيار الشخصية وملابسها كان فى غاية الروعة، لأن الإعلان كان يخاطب فئة ممن يتعرضون لخطورة ذلك مرض، وارتبط وقتها تلك الإعلان بأذهان المصريين، شارحًا خطورة ما يتعرض له الفرد إذا أصيب المرض، حيث أدى بجسده الهزيل الفنان عبد السلام محمد دور المريض بالبلهارسيا، ليخبره رضا أن سبب عدم قدرته على العمل هو مرض البلهارسيا.

  • عمرو دياب وغنائه للبلهارسيا 
بصوته الرائع وموسيقى الناى، شارك الهضبة الفنان الكبير عمرو دياب بأحد الإعلانات قديمًا للتوعية ضد خطورة مرض البلهارسيا، ليؤكد أنه مرض عجيب، ويصف خطورة يرقات مرض البلهارسيا الذى تكون هادئة نائمة لتستيقظ على إصابة المواطن، فى فيديو صغير لا يتخطى الدقيقتين.

  • الفنانة كريمة مختار وإعلانات الجفاف 
وكذلك شاركت "مختار" أيضًا في حملة للتوعية بخطورة جفاف الأطفال، وتأكيد أهمية استخدام المحلول، بل شملت أيضًا معلومات طبية مهمة، عن أهمية النظافة الشخصية للأمهات والأطفال، والحث على الرضاعة الطبيعية، ليس فقط للضرورة الصحية لها، بل لأهمية الرضاعة في خلق رابطة حميمية بين الطفل والأم، والشعور بالحب والاحتواء والطمأنينة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

اتخذن ناديا صحيا ستارا لنشاطهن.. سقوط بوسي وفتياتها بتهمة الدعارة في العجوزة

السيسي يرحب بالرئيس السوداني.. ويشكر أهالي شرم الشيخ

رئيس مدينة رأس البر: صور الاعتداء على بائعة الخضار مفبركة

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس..صور

حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟