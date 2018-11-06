من 100 مليون صحة إلى الجفاف.. حكيم وصاحبة السعادة وكريمة مختار نجوم ساعدوا وزارة الصحة في توصيل رسائلها للجمهور.. فيديو

تسعى وزارة الصحة دائما إلى توصيل رسائلها التوعوية من خلال حملات إعلانية ضخمة، تستعين خلالها بعدد من النجوم باعتبارهم أكثر تأثيرا في وجدان المصريين، كان آخر هذه الحملات حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعانت خلالها بنجم الأغنية الشعبية حكيم، والفنانة القديرة إسعاد يونس.
وعلى مدار السنوات الماضية حققت عددا من الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية الجماهيرية التى كانت تطلقها وزارة الصحة، نجاحًا كبيرا حتى أنها مازالت تسكن أذهان المصريين، وكان لها مردود واسع فى تحقيق أهدافها.
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الحملات الإعلامية الناجحة التي تمتعت بخلطة سحرية كانت سببا في نجاحها والتصاقها بعقول الناس على مدار السنوات الماضية، والتي تمثل نموذجا يجب أن يعاد تكراره للخروج بحملة إعلامية ناجحة لمواجهة.
ويعتبر ربط الحملة الإعلامية بشخصية معروفة ذات جماهيرية، أو بأغنية ذات لحن جيد أو كلمات وأمثلة شعبية وقريبة من الشارع أحد الأسباب الهامة وراء نجاح الحملات الإعلامية.
شارك المطرب حكيم في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والتي تدفع إلى توعية الشعب إلى المسح الشامل لـ "فيروس سي" والأمراض غير السارية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقال حكيم في تصريحات صحفية "دائمًا ما أكون في خدمة بلدي، حينما يطلب مني أن أشارك في أي عمل وطني، لا أتردد مطلقًا، ولذلك وجدت أهمية قصوى في مشاركتي بحملة 100 مليون صحة، فالعناية من الأمراض أهم ما يجب أن نهتم به خلال الفترة الحالية".
كما شاركت أيضا فى حملة إعلانية عن التقاعس والإهمال فى العمل، بأكثر من نسخة إعلانية، حيث كانت تختتم الإعلان بجملة شهيرة تقول "ما هو لو بصينا فى المراية تبقى دي البداية".
وشاركت الفنانة كريمة مختار في عدد من الحملات الإعلامية التوعية، فشاركت في بداية الثمانينات ضمن برنامج لتنظيم الأسرة، والذي شمل عدة مبادرات خاصة بالمرأة والمجتمع، من بينها حملة إعلانية عن تنظيم الأسرة والتعامل مع بعض أمراض الأطفال.
وعلى مدار السنوات الماضية حققت عددا من الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية الجماهيرية التى كانت تطلقها وزارة الصحة، نجاحًا كبيرا حتى أنها مازالت تسكن أذهان المصريين، وكان لها مردود واسع فى تحقيق أهدافها.
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الحملات الإعلامية الناجحة التي تمتعت بخلطة سحرية كانت سببا في نجاحها والتصاقها بعقول الناس على مدار السنوات الماضية، والتي تمثل نموذجا يجب أن يعاد تكراره للخروج بحملة إعلامية ناجحة لمواجهة.
ويعتبر ربط الحملة الإعلامية بشخصية معروفة ذات جماهيرية، أو بأغنية ذات لحن جيد أو كلمات وأمثلة شعبية وقريبة من الشارع أحد الأسباب الهامة وراء نجاح الحملات الإعلامية.
- حملة 100 مليون صحة
شارك المطرب حكيم في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والتي تدفع إلى توعية الشعب إلى المسح الشامل لـ "فيروس سي" والأمراض غير السارية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقال حكيم في تصريحات صحفية "دائمًا ما أكون في خدمة بلدي، حينما يطلب مني أن أشارك في أي عمل وطني، لا أتردد مطلقًا، ولذلك وجدت أهمية قصوى في مشاركتي بحملة 100 مليون صحة، فالعناية من الأمراض أهم ما يجب أن نهتم به خلال الفترة الحالية".
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كما شاركت أيضا فى حملة إعلانية عن التقاعس والإهمال فى العمل، بأكثر من نسخة إعلانية، حيث كانت تختتم الإعلان بجملة شهيرة تقول "ما هو لو بصينا فى المراية تبقى دي البداية".
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وشاركت الفنانة كريمة مختار في عدد من الحملات الإعلامية التوعية، فشاركت في بداية الثمانينات ضمن برنامج لتنظيم الأسرة، والذي شمل عدة مبادرات خاصة بالمرأة والمجتمع، من بينها حملة إعلانية عن تنظيم الأسرة والتعامل مع بعض أمراض الأطفال.
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