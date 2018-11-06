من 100 مليون صحة إلى الجفاف.. حكيم وصاحبة السعادة وكريمة مختار نجوم ساعدوا وزارة الصحة في توصيل رسائلها للجمهور.. فيديو

حملة 100 مليون صحة

حكيم

صاحبة السعادة

إعلانات الختان.. توعية البنت مصرية

إعلانات تنظيم الأسرة.. الراجل مش بس بكلمته الراجل

"ادى ضهرك للترعة يا عبد السلام".. للتوعية ضد البلهارسيا

عمرو دياب وغنائه للبلهارسيا

الفنانة كريمة مختار وإعلانات الجفاف

تسعى وزارة الصحة دائما إلى توصيل رسائلها التوعوية من خلال حملات إعلانية ضخمة، تستعين خلالها بعدد من النجوم باعتبارهم أكثر تأثيرا في وجدان المصريين، كان آخر هذه الحملات حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعانت خلالها بنجم الأغنية الشعبية حكيم، والفنانة القديرة إسعاد يونس.وعلى مدار السنوات الماضية حققت عددا من الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية الجماهيرية التى كانت تطلقها وزارة الصحة، نجاحًا كبيرا حتى أنها مازالت تسكن أذهان المصريين، وكان لها مردود واسع فى تحقيق أهدافها.ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الحملات الإعلامية الناجحة التي تمتعت بخلطة سحرية كانت سببا في نجاحها والتصاقها بعقول الناس على مدار السنوات الماضية، والتي تمثل نموذجا يجب أن يعاد تكراره للخروج بحملة إعلامية ناجحة لمواجهة.ويعتبر ربط الحملة الإعلامية بشخصية معروفة ذات جماهيرية، أو بأغنية ذات لحن جيد أو كلمات وأمثلة شعبية وقريبة من الشارع أحد الأسباب الهامة وراء نجاح الحملات الإعلامية.شارك المطرب حكيم في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والتي تدفع إلى توعية الشعب إلى المسح الشامل لـ "فيروس سي" والأمراض غير السارية بمختلف أنحاء الجمهورية.وقال حكيم في تصريحات صحفية "دائمًا ما أكون في خدمة بلدي، حينما يطلب مني أن أشارك في أي عمل وطني، لا أتردد مطلقًا، ولذلك وجدت أهمية قصوى في مشاركتي بحملة 100 مليون صحة، فالعناية من الأمراض أهم ما يجب أن نهتم به خلال الفترة الحالية".وقبل الفنان حكيم ظهرت الفنانة إسعاد يونس في نفس الحملة بأكثر من إعلان توعوي هي الأخرى، حيث اختارت وزارة الصحة، الفنانة إسعاد يونس، للمشاركة في تنفيذ أكبر حملة للمسح الشامل بهدف الكشف عن المصابين بـ"فيروس سي"، بعنوان "حملة 100 مليون صحة".كما شاركت أيضا فى حملة إعلانية عن التقاعس والإهمال فى العمل، بأكثر من نسخة إعلانية، حيث كانت تختتم الإعلان بجملة شهيرة تقول "ما هو لو بصينا فى المراية تبقى دي البداية".كانت إحدى الحملات الدعائية الإعلانية التي أطلقتها الدولة، وكانت حملة ضد ختان الإناث ومنع تعليم الفتيات، فى فيديو مدته ثلاث دقائق شرح فيه خطورة الختان على الإناث، كذلك المنع من التعليم ليؤخذ الفيديو المواطن فى مراحل مختلفة لطفلة صغيرة، واظبت على التعليم وأصبحت فيما بعد شخصية ذات منصب كبير، وأخرى لم تواظب وتزوجت مبكرًا."الراجل مش بس بكلمته الراجل برعايته لبيته وأسرته"، تلك الكلمات التى لم تمح من ذاكرة المصريين، والتى ارتبطت بحملة أطلقتها الدولة لتنظيم الأسرة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتعريف المقبلين على الزواج بخطورة الإنجاب الكثير للأسرة على المستوى الثقافى والمعيشى، لتلاقى نجاحا منقطع النظير بعد تفاعل المواطنين مع تلك الإعلانات التى تشرح فى وقت قصير لا يتعدى دقائق محدودة خطورة عدم تنظيم النسل.وشاركت الفنانة كريمة مختار في عدد من الحملات الإعلامية التوعية، فشاركت في بداية الثمانينات ضمن برنامج لتنظيم الأسرة، والذي شمل عدة مبادرات خاصة بالمرأة والمجتمع، من بينها حملة إعلانية عن تنظيم الأسرة والتعامل مع بعض أمراض الأطفال.بجلبابه الفلاحى وطاقيته داكنة اللون، طل الفنان الكبير محمد رضا، بإعلانات للتوعية من خطورة مرض البلهارسيا الذى كان منتشرًا فى تلك الآونة بين المواطنين القاطنين بالمناطق التى تتواجد بها الترع من أهل الصعيد والدلتا.. اختيار الشخصية وملابسها كان فى غاية الروعة، لأن الإعلان كان يخاطب فئة ممن يتعرضون لخطورة ذلك مرض، وارتبط وقتها تلك الإعلان بأذهان المصريين، شارحًا خطورة ما يتعرض له الفرد إذا أصيب المرض، حيث أدى بجسده الهزيل الفنان عبد السلام محمد دور المريض بالبلهارسيا، ليخبره رضا أن سبب عدم قدرته على العمل هو مرض البلهارسيا.بصوته الرائع وموسيقى الناى، شارك الهضبة الفنان الكبير عمرو دياب بأحد الإعلانات قديمًا للتوعية ضد خطورة مرض البلهارسيا، ليؤكد أنه مرض عجيب، ويصف خطورة يرقات مرض البلهارسيا الذى تكون هادئة نائمة لتستيقظ على إصابة المواطن، فى فيديو صغير لا يتخطى الدقيقتين.وكذلك شاركت "مختار" أيضًا في حملة للتوعية بخطورة جفاف الأطفال، وتأكيد أهمية استخدام المحلول، بل شملت أيضًا معلومات طبية مهمة، عن أهمية النظافة الشخصية للأمهات والأطفال، والحث على الرضاعة الطبيعية، ليس فقط للضرورة الصحية لها، بل لأهمية الرضاعة في خلق رابطة حميمية بين الطفل والأم، والشعور بالحب والاحتواء والطمأنينة.