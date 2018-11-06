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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ عالمية في تنظيم المؤتمرات.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية في مؤتمراتها، معقبا: «نحن لا نقل عن أي دولة تنظم مؤتمرات سياحة عالمية مثل لندن وبرلين ودبي».

وأكد "فودة"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات العالمية، مشيرا إلي قدرة مصر وتميزها وخبراتها في تنظيم المؤتمرات بفضل جهود وقدرات الشباب.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لإقامة المؤتمرات في أي وقت، موضحا: «شرم الشيخ مدينة جاهزة في كل شيء، فيها بنية أساسية رائعة وطاقة نظيفة»، متابعا: «هي دي مقومات النجاح».
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