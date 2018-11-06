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برلمان

محمد العرابي: حصول أبو العينين على جائزة نوبل المتوسطي استحقاق تأخر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:40 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
عبد الرحمن سرحان
هنأ النائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ووزير الخارجية الأسبق، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، لحصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، والتي يطلق عليها "نوبل المتوسطي"، من منظمة البحر المتوسط العالمية، مؤكدًا أنها استحقاق مطلوب من فترة طويلة، لرجل نشيط مثله.

وأضاف "العرابي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن "حصول رجل أعمال مصري على هذه الجائزة الثمينة، تكريم جيد له ولمصر، وصورة مشرفة لنا في الخارج"، مشيدًا بالجهد الكبير الذي يقوم به أبو العينين في خدمة منطقة البحر المتوسط.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان أن "أبو العينين" يمثل مصر في كل المحافل الدولية، وله تواجد ملحوظ في جميع المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يؤكد جدارته في الحصول على جائزة كبيرة مثل، الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط.

وأكد الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ضرورة وجود رجال أعمال على شاكلة محمد أبو العينين، ليكونوا صورة مشرفة لمصر خارجيًا.

وتعتبر جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط، من الجوائز التى تحظى بمكانة كبيرة، حيث حصل عليها، ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، منذ عام 2003، حيث حصل عليها نجيب محفوظ.
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