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حوادث

القبض على 40 متهما في قضايا جنائية متنوعة بحملة أمنية بالمنيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
ايمن رياض
تمكنت وحدة مباحث مركز المنيا بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام في إلقاء القبض على 40 متهما من الهاربين من تنفيذ الأحكام والمتهمين في قضايا جنائية ( مخدرات .تبديد .خصومات ثأرية .سلاح ) بعضهم صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة والباقون يواجهون عقوبات بالسجن.

تلقي اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا بتمكن وحدة مباحث مركز المنيا برئاسة الرائد احمد يسري والمقدم احمد صلاح مفتش المباحث تحت اشراف اللواء مجدي سالم بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الاحكام بالمديرية من القاء القبض علي 40 من المتهمين الهاربين من تنفيذ الاحكام بعدة قري بمركز المنيا.
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