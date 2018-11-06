العثور على جثة طيار إسرائيلي بعد 56 عاما من سقوط طائرته

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، اكتشاف رفات الطيار الإسرائيلي الملازم، ياكير نافيه في إحدى مناطق طبريا بعد 56 عاما من حادث سقوط طائرته، بعدما عثر على بقايا حطام وجثث مجهولة الهوية في أواخر الشهر الماضي أثناء التنقيب، وتم نقلها إلى مقر الطب الشرعي.



وذكرت صحيفة"هآرتس" أنه تم إجراء 12 عملية بحث للتنقيب عن جثة "نافي"، ومنذ حوالي عقد مضى حتى هذا اليوم، تم العثور على بقايا جثته.



وأضاف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي حافظ على التواصل المستمر مع عائلة الفقيد منذ وقوع الحادث.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الضابط كان طيارا ومدربا في سلاح الجو الإسرائيلي، وبدأ رحلة تدريبه مع أحد متدربيه في 6 مايو عام 1962 والذي عثر على رفاته بعد مرور سنة على الحادث بعد تحطم طائرتهم في طبريا



وأضافت "هآرتس" أن رفات الضابط الإسرائيلي لاقت اهتماما كبيرا بعد استرداد جثته، وشيد "نصب تذكاري" بإسمه قسم المفقودين بالمقبرة العسكرية في جبل هرتسل بالقدس، وسيتم نقل جثته لدفنها هناك.