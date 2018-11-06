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الرئاسي لتأهيل الشباب: الدورة الثانية للمنتدى كانت حلما للشباب وتحقق

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال محمد بدر، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن الدورة الثانية لمنتدي شباب العالم كانت بمثابة حلم للشباب وتحقق.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن الشباب تحدثوا بحرية وتلقائية، موضحا: «الشباب بيقعدوا مع رئيس الجهورية وبيسألوه بشكل مباشر بدون مقاطعات أو انتقادات توجه إليهم».

وأشار عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلى أن شباب العالم استمتع كثيرا بمدينة شرم الشيخ كنوع من تدعيم السياحة المصرية.
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