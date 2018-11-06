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رياضة

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة سموحة مع الداخلية في الدوري الممتاز.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل سموحة إيجابيا أمام الداخلية بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، ليصبح التعادل الثالث على التوالي للداخيلة.

وافتتح بينسون شيلونجو التسجيل لسموحة في الدقيقة 34 من الشوط الأول قبل أن يعادل أحمد أوكا النتيجة للداخلية بعد ست دقائق فقط.

وتعرض لاعب سموحة السيد فريد للطرد في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين.

الداخلية رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز السادس.
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