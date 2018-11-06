ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

النمل يخرج الأرز والشعير بعد سقوط الأمطار لتجفيفها..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام النمل بإخراج حبوب الأرز والشعير بعد سقوط أمطار المياه لتجفيفها.

وبحسب صحيفة السعودية اليوم، بدأ النمل يقوم بالعملية فى ثوانى معدودة وبنظام شديد، ولحسن حظ موثق الفيديو مشاهدته للموقف، فقرر تصويره بكاميرا هاتفه المحمول.

لم تذكر الصحيفة مكان الواقعة، ولكن الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير للغاية.



loading...

ترشيحاتنا

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

السيسي: محمد بن زايد أخي وحبيبي وليس مجرد صديق

جبر الخواطر.. محافظ دمياط تنتصر للإنسانية وتستقبل بائعة خضار رأس البر

السيسي والبشير يصلان جلسة توصيات منتدى شباب العالم.. فيديو

صدى البلد يرصد أهم توصيات وإحصائيات منتدى شباب العالم

محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

إجراء جديد من اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي مع CAF بعد مباراة الترجي

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح والنجم الأحمر بث مباشر اليوم في دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

فيديو

صدى البلد يرصد أهم توصيات وإحصائيات منتدى شباب العالم
أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو
أحمد موسى يشكر تونس على التأمين المتميز لبعثة الأهلي قبل لقاء الترجى.. فيديو
رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟