النمل يخرج الأرز والشعير بعد سقوط الأمطار لتجفيفها..فيديو

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام النمل بإخراج حبوب الأرز والشعير بعد سقوط أمطار المياه لتجفيفها.



وبحسب صحيفة السعودية اليوم، بدأ النمل يقوم بالعملية فى ثوانى معدودة وبنظام شديد، ولحسن حظ موثق الفيديو مشاهدته للموقف، فقرر تصويره بكاميرا هاتفه المحمول.



لم تذكر الصحيفة مكان الواقعة، ولكن الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير للغاية.







