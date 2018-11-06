قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد القطرى تداعيات خطيرة بعد مقاطعة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اتفقت قطر على شراء فندق جروفنر هاوس، أحد أشهر الفنادق في لندن، في الوقت الذي يساعد فيه الاقتصاد المدعوم بالطاقة البلد الخليجي الغني على المضي في سلسلة من عمليات الشراء للعقارات الغربية الفاخرة رغم المقاطعة التي فرضتها عليه دول مجاورة.



وقال مصدر مطلع على الصفقة إن عملية الاستحواذ على جروفنر هاوس، الكائن في بارك لين أمام هايد بارك في منطقة مايفير بلندن، جرى الاتفاق عليها اليوم الثلاثاء مع المالك السابق شركة أشكنازي أكويزيشن الأمريكية الخاصة للاستثمارات العقارية. ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.



ولم ترد أشكنازي على طلب للتعليق. كما لم يرد جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري الذي يشتري الفندق من خلال وحدته كتارا للضيافة، على طلب للتعقيب.