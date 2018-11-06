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فن

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:27 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة روجينا صوره جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لموقع الصور والفيديوهات "الإنستجرام". وهي في الطائرة بصحبة البرازيلى رونالدينهو لاعب برشلونة السابق.

وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "مع الأسطورة رونالدينهو".

كانت روجينا قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "ضد مجهول وكلبش 2" وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية.
شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو
شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو
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