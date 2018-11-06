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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يطالب بتأسيس جيش أوروبي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:27 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
شريف سيد
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، لتأسيس جيش أوروبي حقيقي للدفاع عن القارة العجوز، وذلك ضمن محاولاتها للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

وقال ماكرون، في حديث لإذاعة "يوروب 1" الفرنسية: "لن تكون هناك حماية للأوروبيين إذا لم نقرر تأسيس جيش أوروبي حقيقي".

وأضاف ماكرون: "علينا حماية أنفسنا في وجه الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

وذكر: "عندما أرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انسحابه من معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي تشكلت بعد أزمة الصواريخ الأوروبية في ثمانينيات القرن العشرين، من سيكون الضحية الرئيسية؟ إنها أوروبا وأمنها".

وقال إن أوروبا بحاجة إلى الحد من اعتمادها على القوة الأمريكية.

وأعلن ترامب، مؤخرًا، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب "انتهاك" الأخيرة لها، دون ذكر توقيت للانسحاب، وهددت روسيا بالرد على الخطوة.
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