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حوادث

لحظة شيطان أنهت مستقبل صيدلي قتل عمه رميا بالرصاص

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شهدت منطقة العكريشة بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا هز ربوع محافظة البحيرة، حيث غامر طبيب صيدلى بمستقبله وسمعته وقتل عمه المُسن بعد أن أطلق عليه 4 رصاصات كما أصاب زوجة عمه وابنتهما بسبب الخلافات على الميراث فى ملكية منزل بمنطقة العكريشة. 

وأدلى الدكتور الصيدلي "إسماعيل. م" 40 عاما المتهم بقتل عمه باعترافاته، مؤكدا وجود مشكلة منذ فترة مع عمه " أحمد" بسبب الميراث على ملكية منزل وأنه طالب عمه بحقه  فى ميراث والده ولكن عمه رفض إعطاءه شيئا.

وأوضح المتهم امام نيابة قسم بندر كفر الدوار برئاسة المستشار محمد سالم أنه ذهب لعمه" أحمد "، في منزله للحديث معه بخصوص الحصول على ميراثه يوم الحادث، وتطور الحديث فقام عمه بالتعدى عليه لفظيا مما أثار غضبه فقام بإخراج الطبنجة وقتله مضيفا أنه، أثناء خروجه من المنزل تصادف وجود زوجة عمه وابنتهما "إيمان"، فأطلق عليهما النيران أثناء هروبه وأنه كان ثائرا وفاقدا لوعيه أثناء إطلاق النار، وبعدها ذهب لمحل إقامته بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية فيما قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة بندر كفر الدوار  حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمقتل  بقال وإصابة زوجته وابنتهما بطلقات نارية على يد ابن شقيقه طبيب صيدلى  بمنطقة العكريشة بمدينة كفر الدوار.

وانتقل على الفور جال فرع البحث الجنائى برئاسة العميد حازم عزت، والمقدم هاني صبحي وكيل فرع البحث الجنائي والرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث بقسم شرطة كفر الدوار والنقباء أحمد أبو زيد ومحمد المرشدى معاونى المباحث وتبين قيام "إسماعيل. م، 40 سنة دكتور صيدلي"، بإطلاق النيران على عمه " أحمد. ا. م، 65 سنة، صاحب محل بقالة"، وتوفي متأثرا بإصابته بطلقات نارية، وزوجته "عزيرة. ا. ع، 60 سنة، ربة منزل"، و"إيمان، 30 سنة، ابنتهما"، وإصابتهما بطلقات نارية وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام كفر الدوار العام والمصابتين لذات المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء ارتكاب الجريمة خلافات بين المجني عليه والمتهم على الميراث، حيث قام المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه والمصابتين من سلاح ناري كان بحوزته، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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