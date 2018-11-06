طلائع الجيش يقسو على الجونة بخماسية زمالكاوية في الدوري الممتاز.. فيديو

حقق طلائع الجيش فوزًا كبيرًا على الجونة بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري .



الطلائع سجل مبكرا مع الدقيقة الثانية عن تقدمه عبر مصطفى محمد ليعود بعدها أحمد كابوريا ويحرز ثاني الأهداف، وقبل نهاية الشوط عزز مصطفى محمد بالهدف الثالث.



وفي الشوط الثاني نجح كابوريا في أن يسجل هدفين في ثلاث دقائق فقط، بعد رأسية في الدقيقة 47 ومن انفراد تام في الدقيقة 50.



وسجل طلائع الجيش أهدافه الخمسة عن طريق المعارين من الزمالك، مصطفى محمد "هدفين"، وأحمد كابوريا "هاتريك".



وبهذا الفوز، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 15 في المركز الثامن.

