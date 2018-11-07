بوابة الشكاوى بقنا.. فكرة شبابية لحل مشاكل المواطنين.. بدأت على فيس بوك وخرجت للواقع باجتماعات وحلول حقيقية لبعض المشكلات

بوابة الشكاوى بقنا:

فكرة شبابية لايجاد وسيلة تواصل سهلة وموحدة مع المسئولين

بدأت على "فيس بوك" وخرجت للواقع باجتماعات مع المسئولين

ملتقى المواطنين والمسئولين لتلقى الشكاوى وحلها وديًا

صفحات كثيرة وجد أصحابها فى موقع "فيس بوك" فرصة للتواصل مع أكبر قدر ممكن من الناس، لترويج أفكار أو سلع معينة، كثير منها لا يعنيه توصيل رسالة حقيقية وخدمة الناس بقدر ما يعنيها خدمة أغراض ومآرب أصحابها، لكن صفحة" بوابة الشكاوى بمحافظة قنا"، التى لم يمض على إنشائها أكثر من شهرين، استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة، الخروج من حيز العالم الافتراضى إلى العالم الحقيقي لتقديم حلول ومساعدات حقيقية لأعضاء الصفحة الذين وصل عددهم حتى الآن 11523 عضوا.الصفحة الشبابية كانت فكرة للشاب محمد نبيل عيسى، موظف بقطاع البترول، سعى من البداية أن يكون للصفحة بصمة حقيقية وتفاعل واقعى، وأن تكون وسيلة سهلة وبسيطة لتواصل المواطنين مع المسئولين، بعيدًا عن المكاتب الحكومية التى تغلق أبوابها فى وجه الكثير من المواطنين، وحرصًا على وقت المواطنين الذين ينتظرون بالساعات أمام مكاتب المسئولين انتظارًا لحضور المسئول الذى يكون فى أعمال ميدانية أحيانًا.الشكاوى الكثيرة من مختلف مراكز المحافظة دفع مؤسس الصفحة إلى البحث عن مسئول أو مشرف لكل مركز ومدينة ليتولى التنسيق فيما يخص منطقته، وهو ما تم بطريقه ديمقراطية راقية، حيث تم نشر إعلان على الصفحة، وتقدم لكل مركز أكثر من مرشح وتم فتح باب الانتخاب إلكترونيا، ليتم بعدها الاستقرار على أكثر المرشحين حصولا على الأصوات لكل مركز أو مدينة."بوابة الشكاوى" صفحة لم يكن الهدف الرئيس جمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء، بقدر ما راعت أن يكون ضمن أعضائها أكبر عدد ممكن من المسئولين التنفيذيين من جميع المؤسسات الحكومية والوحدات المحلية، لمتابعة الشكاوى التى يطرحها المواطنين، بجانب القيادات الشعبية والشخصيات العامة التى لها ثقل فى الشارع، وهو ما ساهم فى حل الكثير من المشكلات وخروجها من حيز الواقع الافتراضي إلى الواقع العملي والتنفيذي.قال محمد نبيل عيسى، صاحب الفكرة ومؤسس الصفحة، بدأت فكرة الجروب منذ فترة بهدف توصيل أصواتنا إلى المسئولين بشكل مهذب وراقٍ، للعمل سويًا على حل المشكلات التى تواجه أى مواطن فى أى منطقة بمحافظة قنا، وكان من ضمن الشروط الهامة التى وضعناها فى الجروب، التواصل والتفاهم دون التعدي على الآخرين بأى شكل من الأشكال، لأن التفاهم سمة العقلاء وأفضل الطرق لحل أى مشاكل وتذليل أى عقبات، وأن يكون شعارنا العمل وليس الكلام، فبلدنا تحتاج منا للعمل أكثر من الكلام.وأضاف عيسى: "الفكرة وجدت تفاعلا كبيرا من أبناء قنا، لتوصيل أصواتهم للمسئولين وحل المشكلات التى تواجههم، فقد حرصنا بجانب قبول عضوية المواطنين، على أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من المسئولين التنفيذيين بجميع مراكز المحافظة وجدنا تفاعل حقيقى من بعضهم وتجاهل من آخرين، بجانب إضافة عدد من الإعلاميين لتسليط الضوء على المشكلات التى تعاني منها بلادنا"، لافتًا إلى أن عدد أعضاء الصفحة وصل حتى الآن لأكثر من 11 ألف عضو خلال شهر.وأشار إلى أن "البوابة تخطت حدود الواقع الافتراضي على "فيس بوك"، وبدأنا بشكل فعلى من خلال مسئولى الصفحة الذين يمثلون مراكز المحافظة التسعة، التواصل مع المسئولين كل مسئول فيما يخصه، وتم حل العديد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين عبر الصفحة، كما عقدنا لقاءات مع بعض المسئولين وأعضاء الصفحة لمناقشة كل ما ينشر على الصفحة".