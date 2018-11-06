تنمية المشروعات: سنعد قانونا جديدا للمشاريع الصغيرة.. و7 ورش عمل للشباب

قانون المشروعات الصغيرة

ورش تدريبية للشباب

مسابقة مفتاح مشروعك

تتوالى مساع الدولة لدعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى أصبحت تمثل أحد أهم مصادر التنمية فى مصر، وتلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة، وتمثل أحد أهم القطاعات القادر على خفض معدلات البطالة إلى جانب زيادة الإنتاج والارتقاء بالناتج القومي بالإضافة إلى تحقيق الكفاية المحلية.وتعتمد خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال علي تعاون كافة الجهات والوزارات والتنسيق بينهم لوضع حلولا متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات لتحفيز الشباب علي العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم، وقد أعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصًا بالمشروعات التكنولوجية والتي تعتبر من أولويات مشروعات رواد الأعمال.أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه يجرى حاليًا استحداث قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتضمن حلولًا لكافة المشاكل التي تواجه القطاع بداية من التعريفات وإتاحة التمويل ووضع حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتي من شأنها تحفيز دخول المشروعات في هذا القطاع، إضافة إلى تسهيل إجراءات تحويل القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمى.وأشارت إلي أن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال تعتمد علي تعاون كافة الجهات والوزارات والتنسيق بينهم لوضع حلولا متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات لتحفيز الشباب علي العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم وقد أعطى الجهاز اهتماما خاصًا بالمشروعات التكنولوجية والتي تعتبر من أولويات مشروعات رواد الأعمال.كما أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عددا من ورش العمل للمستفيدين من الجهاز.ويشمل برنامج ورش العمل ما يلي:١- تصميم نموذج الأعمال المبتكرة وإستراتيجيات الابتكار - BMCورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة أو لأصحاب أفكار المشروعات، الراغبين في المشاركة وإعداد نموذج العمل للمشروع أو تطوير منتج أو خدمة أو العملية الإنتاجية، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.٢- الليلة الخلاقة للإبداع - Creative Nightورشة عمل لحل مشكلات المشروعات عن طريق إيجاد الحلول خارج الشركة ويكون عن طريق الطلاب الدارسين في نفس مجال المشكلة، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.وهي مخصصة لـ:• صاحب المشروع: الرغبة في حل مشكلة في المشروع الخاص.• الطالب: الرغبة في المشاركة والدراسة في نفس مجال المشروع.٣- ثقافة الابتكار في الشركات - Innovative Business Cultureورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في تطبيق المنهج الابتكاري في المشروع، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.٤- دمج العميل في الابتكار - Customer Integrationورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في معرفة تقنيات وأساليب دمج العميل في العملية الإنتاجية، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.٥- تقييم مدى جاهزية الإبداع - Readiness Assessmentورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في إشباع الاحتياجات الابتكارية ومعرفة مرتبة المنتج المقدم من مشروعي وسط المنافسين، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.٦- عيادة المنتج - Product Clinicورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في معرفة الأداة لتعلم كيفية تحليل منتج المنافس والتعلم منه، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.٧- عيادة المشروعات الناشئة - Start-up Clinicورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة للذين لديهم أفكار تجارية، ويريدون اتباع الخطوات الدقيقة من أجل وضع الفكرة ضمن نموذج عمل مناسب، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.ووجهت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات رسالة للشباب تطالبهم فيها بالاستفادة من مسابقة مفتاح مشروعك التي بدأت 31 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "قدم فكرة المشروع واستفد من المميزات الإضافية التي يقدمها الجهاز والتقديم بدأ يوم 30 أكتوبر ويستمر لمدة شهر، مطلوب افضل الأفكار الموجودة لدى شبابنا بحيث يتم ترجمتها لمشروعات وهنختار 81 مشروعا و3 مشروعات فى كل محافظة هيكسبوا بالمسابقة".واختتمت: "فكر وقدم مستقبلك محتاج فكرة ولمعرفة تفاصيل المسابقة والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733 أو من خلال موقع تنمية المشروعات، أو من خلال موقع وزارة الشباب والرياضة، أو فروع جهاز تنمية المشروعات فى جميع المحافظات فمستقبل محتاج فكرة".