وزارة الدفاع الفرنسية تزود كلاب الشرطة بنظارات خاصة.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن وحدات من الجيش والشرطة، تخضع بعض الكلاب المدربة لتعليمها ارتداء نظارات إلكترونية متطورة.



وبحسب روسيا اليوم، أوضحت الوزارة أن نظارات "K9 Vision System" التي طورتها شركة "Morin" توضع على رؤوس وأعين الكلاب بشكل لا يعيق حركتها إطلاقا، والأمر المميز فيها هو أنها مزودة بكاميرات فيديو تبث صورا حية من المكان الذي يقوم فيه الكلب بعملية اقتحام أو إنقاذ معينة.



يذكر أن هذه النظارات والأقنعة لا تضر بالحيوانات، بل تساعد على تسريع عمليات الإنقاذ وإلقاء القبض على المجرمين، والتقليل من الأخطاء التي تحصل عادة أثناء عمليات المداهمة.



