البشير يتصدر تويتر بعد مشاركة الرئيس السوادنى فى منتدى شباب العالم

دشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج بعنوان " #البشير تزامنا مع دخول الرئيس السودانى إلى قاعة منتدى شباب العالم، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "#البشير هوا دا الكلام، مصر والسودان ايد واحدة".



وغرد آخر " #البشير اهلا بك فى بلدك الثانى مصر".



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السوداني عمر البشير، دخلا إلى قاعة منتدى شباب العالم على أنغام أغنية "عاشت مصر والسودان"، وسط ترحيب واسع من قبل الشباب المشارك.