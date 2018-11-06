ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

#البشير يتصدر تويتر بعد مشاركة الرئيس السوادنى فى منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
منار نور
دشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج بعنوان " #البشير تزامنا مع دخول الرئيس السودانى إلى قاعة منتدى شباب العالم، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "#البشير هوا دا الكلام، مصر والسودان ايد واحدة".

وغرد آخر " #البشير اهلا بك فى بلدك الثانى مصر".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السوداني عمر البشير، دخلا إلى قاعة منتدى شباب العالم على أنغام أغنية "عاشت مصر والسودان"، وسط ترحيب واسع من قبل الشباب المشارك.
loading...

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح والنجم الأحمر بث مباشر اليوم في دوري الأبطال

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

تعرف على نصيحة نجم الأهلي السابق لمدرب الترجي قبل مباراة الإياب

الأهلي يحتج على إيقاف أزارو في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

اتخذن ناديا صحيا ستارا لنشاطهن.. سقوط بوسي وفتياتها بتهمة الدعارة في العجوزة

شيكابالا يرحل عن الدوري اليوناني ووجهته المقبلة مفاجأة

سر زيارة الملك سلمان لمنطقة القصيم السعودية

احرصي على تناول البنجر يوميا لسبب سيدهشك

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

بحريني مشارك في منتدى شباب العالم: مصر أم الدنيا.. فيديو
محمود فيصل: المشاركون في منتدى الشباب يشعرون بالفخر لوجودهم بمصر
لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو
تنسيقية شباب الأحزاب: المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي
الرئيس الإنسان.. السيسي يلتقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟