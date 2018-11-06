شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

حصل صدى البلد علي صور للسفينة "أمان"، أحدث سفن الإمداد المقرر انضمامها إلى أسطول هيئة قناة السويس، خلال رحلتها البحرية من الصين متوجهة إلى الإسماعيلية بطاقم مصري خالص.



واحتفل الجانبان بإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بحضور المهندس يحيى عوض والمهندس رضا السنجابي، رئيسي مجلس الإدارة، والمهندسة دعاء محمد، مدير إدارة المشروعات بشركة التمساح ومدير المشروع.



وضم طاقم السفينة القبطان إيهاب عبد العزيز، وكبير مهندسين المهندس إسلام زكريا، وممثل الإدارات البحرية بالشركتين المهندس إسلام عبد الجواد.



وتحركت السفينة بعد إنهاء جميع التصاريح اللازمة.



كان رئيس مجلسي شركتي الرباط وأنوار السفن والتمساح التابعين لهيئة قناة السويس في ضم السفينة أمان أحدث السفن المنضمة حديثا من طراز DP2 التابعة للنشاط المشترك بين شركتي القناة لرباط وأنوار السفن برئاسة المهندس يحي عوض وشركة التمساح لبناء السفن برئاسة المهندس رضا السنجابي.



وعكف رئيسا الشركتين المتواجدين حاليا بالصين لإنهاء كافة التجارب البحرية واجتياز اختبارات أحد أكبر هيئات الإشراف الإنجليزية المتخصصة في اختبارات واعتماد تشغيل نظام الـDP2.



وقد أثنى الخبير الإنجليزي بقدرة السفينة وكفاءتها العالية كما أسفرت المجهودات الخاصة بالتعديلات والدراسات واعتماد التصميمات والأحمال الكهربائية إلى أن تكون السفينة قادرة ومجهزة لتشغيل جميع معدات الغطس، إضافة إلى قدرتها على تشغيل غواصات آلية ROV كما حصلت على شهادة INTERIM CERTIFICATE CLASS NOTATION

*A1,FFV1,DSV CAPABLE OFFSHORE SUPPORT VESSEL ,ROV CAPABLESUPPLY ,MMS,ACCU,DPS-2,CPS,CRC,SPS,RW



ووجهت الشركتان، الشكر، للفريق مهاب مميش؛ لما يقدمه من كامل الدعم والتشجيع للتطوير شركات الهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.