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محافظات

محافظة الإسكندرية: 117665 مواطنا شاركوا في مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:35 م
حملة فيروس سي
حملة فيروس سي
أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية أن ١١٧٦٦٥ مواطنا ترددوا خلال الثلاثة أيام الماضية على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك علي مستوي المحافظة.

وعن التوزيع الجغرافي للمترددين خلال الثلاثة أيام الأخيرة قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية إنه في منطقة المنتزه ٢٤٤٢٧ مواطنا، وعدد المترددين في شرق ٢٨٨٦٥ مواطنا، وعدد المترددين في وسط ١٥١١٣ مواطنا، وعدد المترددين في غرب ١٥٦٠٣ مواطنين، وعدد المترددين في العجمي ١١١٢٧ مواطنا، وعدد المترددين في الجمرك ٧٤٤٢ مواطنا، وعدد المترددين في العامرية ١١١٣٢ مواطنا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ٣٩٥٦ مواطنا.

الجدير بالذكر أن العمل بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" مستمرة يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و ١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.
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