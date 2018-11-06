أهالي الشرقية: رقم واتسآب الشكاوى غير مفعل.. ونطالب بسرعة الاستجابة

رغم تأكيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تخصيص رقم واتس لتلقي شكاوي المواطنين من أبناء المحافظة وتخصيص فريق عمل لمتابعة الشكاوي والرد عليها بسرعة وإيجاد حلول عاجلة لها، إلا أنه كان لأبناء المحافظة رأي آخر حيث أكدوا أنه لا توجد أي استجابة علي مراسلاتهم مطالبين بسرعة التفعيل.



وأكد عدد من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع "صدي البلد" أنه تقدموا بعدد من الشكاوي وإرسالها علي رقم 01270664666 والذي تم تخصيصه من قبل الدكتور "ممدوح غراب" لتلقي شكاوي المواطنين واستفساراتهم وسرعة إيجاد حلول لها إلا أنه كانت المفاجأة الكبري لهم، وهي أن معظم مراسلاتهم علي الرقم المخصص لا تتم الرد أو الإجابة عليها.



وناشد الأهالي محافظ الشرقية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة بمتابعة شكواهم علي الرقم المخصص علي الواتس والتنبيه علي فريق العمل الرد علي المواطنين وعدم تركهم دون إجابة أو رد.



ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أنه حريص علي متابعة كافة الشكاوي والمراسلات الخاصة بأبناء المحافظة والرد عليها أول بأول دون تأخير، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي هو راحة المواطنين والعمل علي حل كافة مشاكلهم بالتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.