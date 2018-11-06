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الرئيس الإنسان.. السيسي يلتقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء مروره أمام إحدى قاعات منتدى شباب العالم.

وطلب أحد متحدي الإعاقة من الرئيس السيسي التقاط صورة معه، وتوقف الرئيس لاحتضانه وتلبية رغبته.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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