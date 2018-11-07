وثائق مملوكية شاهدة على التلاحم الوطني بين المسلمين والأقباط منذ 200 عام

وثق التاريخ المصري وثائق تعود للعام 1827 و1828م، شاهدة على وحدة وتلاحم النسيج الوطنى بشقيه من المسلمين والمسيحيين ، وجهها محمد على باشا لمسلمي غزة والقدس يوصيهم فيها بحماية الرهبان الأقباط والزوار الوافدين إلى القدس كعادتهم كل عام، حاملين قفص الشموع إلى كنيستهم بالقدس وبحمايتهم وإكرامهم عند وصولهم إلى غزة والقدس.

وكان محمد على أول حاكم مسلم يمنح موظفي الدولة من الأقباط رتبة الباكوية عرفانا بخدماتهم لمصر كما اتخذ له مستشارين من الأقباط .



وكان محمد على باشا دائما ما يعكف على تقديم التسهيلات لكل الأقباط الذين يرغبون في الحج إلى القدس ، وكان قد عثر على أول وثيقة تعود إلي عام 1241 هجرية 1825 م يوصي فيها محمد علي متسلم غزة ألا يدع لأحد مجالا للتدخل في شئونهم .