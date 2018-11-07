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أصل الحكاية

وثائق مملوكية شاهدة على التلاحم الوطني بين المسلمين والأقباط منذ 200 عام

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:29 ص
محمد على باشا
محمد على باشا
مــيــــس رضـا
وثق التاريخ المصري وثائق تعود للعام 1827 و1828م، شاهدة على وحدة وتلاحم النسيج الوطنى بشقيه من المسلمين والمسيحيين ، وجهها محمد على باشا لمسلمي غزة والقدس يوصيهم فيها بحماية الرهبان الأقباط والزوار الوافدين إلى القدس كعادتهم كل عام، حاملين قفص الشموع إلى كنيستهم بالقدس وبحمايتهم وإكرامهم عند وصولهم إلى غزة والقدس.
وثائق مملوكية شاهدة

وكان محمد على أول حاكم مسلم يمنح موظفي الدولة من الأقباط رتبة الباكوية عرفانا بخدماتهم لمصر كما اتخذ له مستشارين من الأقباط .


وثائق مملوكية شاهدة

وكان محمد على باشا  دائما ما يعكف على تقديم التسهيلات لكل الأقباط الذين يرغبون في الحج إلى القدس ، وكان قد عثر على أول وثيقة تعود إلي عام 1241 هجرية 1825 م يوصي فيها محمد علي متسلم غزة ألا يدع لأحد مجالا للتدخل في شئونهم .  

وكان محمد على باشا يرفض ما فرضته السلطنة العثمانية على الأقباط بإرتدائهم أزياء معينة فأعطاهم الحرية لإرتداء ما يشاؤن وخلع الأقباط الزي الزرق والأسود الذي كان مفروضاً عليهم بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك وأصبحوا يلبسوا الكشمير الملون ، وخلعوا الجلاجل الحديدية التى تسببت فى إزرقاق عظام الترقوة كما سمح محمد على للأقباط بركوب البغال والخيول , ولا شك ان هذا كان ممتعاً لهم ان يتمتعوا بالحرية وأن يركبوا ما شاءوا من البغال كما تم السماح للأقباط بحمل السلاح ، فضلاً عن توفير مناخ حرية بناء الكنائس وممارسة الطقوس الدينية ولم يرفض أي طلب تقدم الأقباط به لبناء أو إصلاح أى كنيسة.


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