ضبط عصابة النصب للتعيين في وظائف.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عصابة النصب علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهم علي التعيين بوظائف بالخارج.



وردت معلومات أكدتها التحريات، لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع دائرة قسم شرطة الجيزة، تفيد بقيام كل من ممتاز ش.ع، ومحمد ي.ع، وسهام ت.ب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال علي المواطنين من راغبي العمل بالوظائف المختلفة وإيهامهم بقدرتهم علي تعيينهم بوظائف بشركات ومصانع مختلف، داخل مكتب بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت حملة أمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط المتهمين وبحوزتهم 2000 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين، و800 إعلان خاص بطلب شغل وظيفة، و300 كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الراغبين في العمل، وجهاز لاب توب محمل عليه جميع الأوراق المضبوطة.



كما كشفت التحريات أن المتهمين يقومون باستقطاب ضحاياهم عن طريق موقع إلكتروني قاموا بإنشائه علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بزعم وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى علي خلاف الحقيقة بمقابل مادي مبلغ خمسمائة جنيه استمارة شغل الوظيفة.



وتبين أثناء الضبط تواجد عدد 12 شخصا من ضحاياهم داخل المكتب وبسؤالهم قرروا أنهم تعرفوا علي المكتب المشار إليه من خلال المواقع الإلكترونية وتقابلوا مع المتهمين الذين أوهموهم بوجود فرص عمل داخل البلاد وتقاضوا من كل منهم مبلغ 500 جنيه نظير استمارة طلب العمل ولم يقوموا بتوفير فرص العمل لهم.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.