الخطة الأوروبية للإطاحة بالعقوبات الأمريكية على إيران.. SPV وحلم القضاء على هيمنة الدولار.. خوف من انتقام ترامب.. وواشنطن تراقب عن بعد

* الاقتراح الألماني يخرج إلى النور..المقايضة هي الحل

* فشل الخطة إهانة لدعاة الاستقلال عن الإمبريالية الأمريكية

* الاتحاد الأوروبي: التجارة مع إيران حق أصيل لها







انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، وقرر استئناف فرض العقوبات المعلقة بموجب الاتفاقية بالإضافة إلى عقوبات جديدة، حيث فرض الحزمة الأولى منها في أغسطس الماضي، ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ أمس الإثنين. وتهدف تلك العقوبات إلى عزل إيران اقتصاديا.



وفي المقابل تسعى إيران والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى إيجاد طريقة للتحايل على العقوبات،ـ وذلك لسببين رئيسيين، الأول هو إبقاء إيران داخل الاتفاق، وحماية مصالحها في التجارة مع إيران التي انتعشت منذ عام 2015. وكانت نظام التراسل المالي المؤمن "سويفت" هو أبرز الحلول التي خرجت إلى السطح خلال الشهور الماضية، إلى أن واشنطن هددت بفرض عقوبات على الشركة، لتلعن "سويفت" أنها منعت عددا من البنوك الإيرانية من الوصول إليها.



وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير بأن ألمانيا اقترحت إنشاء منافس أوروبي لنظام "سويفت"، الذي يعتمد على اليورو بدلا من الدولار، لمواجهة العقوبات الأمريكية.



قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء "غرفة مقاصة" مصممة خصيصا للسماح للشركات الأوروبية باستمرار معاملاتها التجارية مع إيران، لتجاوز العقوبات الأمريكية، وذلك في غضون بضعة أشهر، في فرنسا أو ألمانيا.



وأضافت أن "غرفة المقاصة" المعروفة باسم كيان ذو غرض خاص "SPV"، ينظر إليها على أنها أداة حاسمة وفعالة لطمأنة إيران حيال رغبة الاتحاد الأوروبي في مكافأة طهران على استمرارها في الاتفاق النووي لعام 2015. والذي كان من بين بنوده المحفزة توسيع نطاق أعمال الدول الموقعة في إيران.



وأشارت إلى أن طهران تأمل في الإعلان عن خطوة جديدة على صعيد "SPV" مع نهاية الأسبوع الجاري، التي أعلنت فكرته قبل شهرين.



وأوضحت أن هذا الكيان سيعمل كوسيلة للتبادل عن طريق المقايضة، ولا يرتبط بالنظام المالي العالمي والذي يخضع لهيمنة الدولار الأمريكي، ولا يتطلب تحويلات نقدية بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران. بمعنى أن الشركة الإيرانية التي تبيع إلى أوروبا، ستجمع بذلك أرصدة يمكن استخدامها بعد ذلك لشراء منتج من شركات أوروبية مختلفة.



وتابعت أن الدول الأوربية الـ3 الموقع على الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لا تزال تتبع التعليمات والتوجيهات الأمريكية بحذافيرها، برغم ما لديها من مخاوف أساسية حول التجارة العالمية، وإمكانية وصول إيران إلى السوق، وحصول إيران على الواردات من تلك الدول التي حصلت على تنازلا بمواصلة شراء النفط من إيران لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل.



وأكدت أن هناك عقبة تقف في طريق "الغرفة"، وهي خوف الدول الأوروبية من الانتقام الأمريكي حال استضافتها على أراضيها. وأنه من المستبعد تماما أن تكون بريطانيا مقرا لـ"SPV"، سواء بسبب التعقيدات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى أن تقوم شركة أو كيان "SPV" بالتداول باستخدام اليورو.



وقالت مصادر غربية إن المرشحين تقدموا وتجري مناقشة التفاصيل بما في ذلك هيكل مجلس إدارتها ومساهميها. وقد قادت فرنسا الجزء الأكبر من المفاوضات الفنية مع واشنطن.



ويعمل مسئولو "SPV "على سبيل المثال، على كيفية حماية شركة ألمانية تعمل بالولايات المتحدة من العقوبات الثانوية.



وأكدت أن الفشل في تأسيس هذه الشركة سيكون بمثابة إهانة لدعاة الاستقلال الاقتصادي الأوروبي عن الدولار، مثل وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ويرى موؤيدو "SPV" أن فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية لتحقيق أهداف سياسات واشنطن الخارجية، هو أكبر دليل على الإمبريالية الأمريكية غير الشرعية.



وكان برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران قد أعرب عن رفض الإدارة الأمريكية للفكرة، فضلا عن أنها لا تتوقع أن تقبل شركات كبيرة على التعامل باستخدام الغرفة.



وقالت رئيسة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي هو حق إيراني أصيل، في الحصول على مزية اقتصادية مقابل ما قامت به من عمل على صعيد الاتفاق النووي والتزامها ببنوده.

