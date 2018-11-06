وزير التعليم العالي: منتدى شباب العالم كان مبهرا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن منتدى شباب العالم كان مبهرا لكل الضيوف.



وأشار"عبد الغفار"، خلال " لقائه عبر فضائية "دي أم سي"، إلى أن القاعات التي احتضنت جلسات منتدى الشباب تم تجهيزها لاستقبال المنتدي في أقل من عام.



وأضاف وزير التعليم العالي، أن اللجنة العلمية انتقت موضوعات خاصة تهم دول العالم أجمع، لافتا إلى أن العروض والبرنامج العلمي خلال روش العمل المتنوعة أبهرت كل دول العالم التي شاركت في منتدى شباب العالم.