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أخبار البلد

جبرائيل: التعاون بين القومي للإعاقة والمدارس يساهم في دمج الطلاب المعاقين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
أماني نوار
قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية هدفه تمكين ذوي الإعاقة في مجالات الحياة والبداية كانت في المدارس.

وأكد جبرائيل لـ"صدى البلد" أن هناك الكثير من المدارس قامت بتجربة الدمج ونجحت بالفعل وعلى رأسها مدارس الراهبات.

وأوضح جبرائيل أن تمكين ذوي الإعاقة في مجالات المجتمع تحتاج إلى تسهيلات ومعرفة احتياجاتهم لافتا إلى أنه يجب التعاون بين المجلس القومي للإعاقة مع المدارس على مستوى الجمهورية لإرشادهم على كافة متطلباتهم حتى لا تحدث فجوة بينهم وبين الطلاب العاديين بالإضافة إلى التجهيزات التي تقوم بها المدارس نفسها للطلاب.

وأضاف جبرائيل أن مبدأ الـ 5% المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة يجب أن ينتهى ولابد أن يحصلون على حقوقهم كاملة كالأسوياء وهم بفعل قاموا بإنجازات كثير سواء في المجال الرياضي وغيره.
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