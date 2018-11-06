أزمة في الكويت بسبب السيول.. 160 بلاغا لإدارة الإطفاء.. الصحة تكشف حقيقة فيديو مستشفى الجهراء.. تأكيدات بمحاسبة المقصرين.. والتعليم تعلن موقف الدراسة والمدارس المتضررة

البلديات الكويتية في حالة استنفار بسبب السيول

الصحة: فيديو مستشفى الجهراء لا يخصنا

تعهدات بمحاسبة المقصرين

التعليم: غدا يوم دراسي عادي فيما عدا المدارس المتضررة

شهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة جدا أدت إلى حدوث سيول جرفت في وجهها السيارات في الشوارع وتسببت في خسائر مادية وبعض الإصابات.وقالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت إنها تلقت أكثر من 160 بلاغا على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء وتم التعامل معها جميعا دون وقوع إصابات خطيرة.وأوضح مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن معظم هذه البلاغات كانت حوادث تتعلق بتماس كهربائي وعمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار إضافة إلى غرق بعض سراديب المنازل مؤكدا عدم وجود أي إصابات.وأكد المكراد أن فرق الإطفاء في حالة استنفار حاليا لتلبية الحوادث والبلاغات الواردة إليها داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج إلا في حالات الضرورة بسبب تجمع المياه في الطرق، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح يتواجد حاليا في غرفة العمليات لمتابعة جهود رجال الإطفاء خلال هذه الفترة.في السياق ذاته، وجهت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء نداء إلى المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار مما تسبب في إغلاق بعض الطرق.ومن جهتها كشفت وزارة الصحة الكويتية حقيقة مقطع الفيديو المتداول لمياه الأمطار داخل غرفة عمليات بمستشفى الجهراء، ونفت الوزارة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تسرب لمياه الأمطار داخل غرف العمليات في مستشفي الجهراء، مشيرة إلى "أن الفيديو المصور لمستشفى خارج البلاد وذلك بعد التأكد من المختصين في الشئون الهندسية في الجهراء وكافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي إنها ستتصدي بحزم لأي مطلق شائعة من شأنها المساس بالأمن الصحي وبث الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتج عنها الهلع بين المواطنين والمقيمين وذلك عبر القنوات القانونية.وقد دفعت أزمة الأمطار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي للتأكيد على أن المسئولية تطال كافة القياديين سواء الحالين أو السابقين ومن أحيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات.ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الرومي قوله في بيان صحفي إنه بناءً على تعليمات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة أوجه القصور والأخطاء.وأوضح أن الوزارة ستعلن بكل شفافية ما ستسفر عنه اللجنة، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن محاسبة المقصرين مهما علت مناصبهم سواء الحاليين أو من تم إحالتهم إلى التقاعد أو السابقين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة من يثبت تسببه من مقاولي الشركات المنفذين لمشاريع تلك الجهات أو غيرهم.وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ الذي عقد صباح اليوم مع قيادي الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للمرور لتقييم الوضع القائم.وبين أن كمية الأمطار التي نزلت على مدينة الكويت تقدر بـ 58 مللي مترًا ومطار الكويت بـ 40 مللي مترًا ومنطقة السالمية بـ 35 مللي مترًا وهو ما يفوق معدل الأمطار المعتاد.ولفت الرومي إلى أنه سبق وعقد اجتماعًا في 25 أكتوبر من العام الحالي مع قيادي «هيئة الطرق» و«الأشغال» للتأكد من متابعتهم صيانة وتنظيف شبكة مياه الأمطار والتأكد من جاهزية الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لمجابهة موسم الأمطار وقيام كافة القطاعات المعنية بمهامها لسد النواقص حيث حضر الاجتماع قياديو الإدارة العامة للمرور للتنسيق معهم لمواجهة أي طارئ بهذا الشأن.وأكد الرومي أن تلك الإجراءات تأتي تحقيقًا للأهداف التي رسمتها الحكومة بملف تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.في السياق ذاته، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن يوم غد الأربعاء يوم دوام رسمي في جميع المدارس فيما منح أي مدرسة متضررة جراء الأمطار تعطيل ذاتي للدراسة بعد إبلاغ المنطقة التعليمية ومن ثم إبلاغ أولياء الأمور.وشدد العازمي في اجتماع عقده مع وكلاء وزارته ومديري المناطق التعليمية على ضرورة متابعة أوضاع المدارس كافة واستنفار إدارات الشؤون الهندسية في جميع المناطق لمعالجة أي خلل في الظروف الاستثنائية الطارئة.