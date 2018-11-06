وزيرة التضامن: نسعى لتشجيع الشباب على العمل التطوعي.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك جلسة بمنتدي شباب العالم خاصة للعمل التطوعي.



وأوضحت "والي"، خلال لقائها عبر فضائية "دي أم سي"، أن جلسة العمل التطوعي بمنتدي الشباب تناولت عدة محاور أهمها التحديات التي تواجه الشباب، وكيفية تشجيع الشباب علي العمل التطوعي، وكيف يتم تنظيم العمل التطوعي وتحويله من عمل تطوعي غير رسمي إلى عمل منظم ورسمي يتم في إطار جمعيات أهلية أو منظمات.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التطوع يكون بالعلم والخبرة وتدريب الغير ورعاية المحتاجين، لافتة إلى أن هناك أنشطة كثيرة من الممكن أن يقوم بها الشباب أثناء الدراسة، مؤكدة أن بداية التطوع يجب أن تكون في المدارس والجامعات.

