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منوعات

شاحنة تفاجئ الزبائن وتقتحم متجرا كبيرا في روسيا.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:20 م
شاحنة تفاجئ الزبائن
شاحنة تفاجئ الزبائن وتقتحم متجرا كبيرا في روسيا
رويترز
أظهرت لقطات صادمة التقطتها كاميرات أمنية ونشرتها الشرطة شاحنة وهي تقتحم جدار متجر كبير في مدينة إيركوتسك الروسية اليوم الثلاثاء.

ونقلت امرأة واحدة للمستشفى جراء الحادث. وكانت المرأة وزبائن آخرون يتسوقون داخل المتجر عندما فوجئوا بالشاحنة وهي تخترق الجدار وتسقط الرفوف والبضائع.

وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع عندما انحرف السائق عن الطريق بسبب عطل في المكابح.
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