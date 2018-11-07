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محكمة تركية تسجن نائباً بالبرلمان مؤيداً للأكراد بتهم الإرهاب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال مسئول في حزب مؤيد للأكراد في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن محكمة عاقبت عضوا في البرلمان من الحزب المعارض بالسجن عامين ونصف بتهم الإرهاب.

وأدين محمود طغرل عضو حزب الشعوب الديمقراطي عن إقليم غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا بنشر دعاية لصالح حزب العمال الكردستاني في خطابين عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محامي طغرل قالوا إن تصريحاته لم تتضمن أي شيء يجرمه القانون وكانت في سياق حربة التعبير.

ويقول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا منذ عام 1984. وينفي الشعوب الديمقراطي أي صلة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني ويقول إن الحكومة تستهدفه بشكل ظالم.

وسبق أن أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن نحو 5000 من أعضائه معتقلون، أغلبهم استهدفوا في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

وقال المسئول في الحزب إن 16 عضوا، بينهم طغرل، عوقبوا بالسجن ومعظمهم عن تهم بالإرهاب. ولا يزال عشرة من هؤلاء في السجن.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي المؤلف من 600 عضو بعد حزب الشعب الجمهوري. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية الأغلبية.
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