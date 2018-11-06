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بحريني مشارك في منتدى شباب العالم: مصر أم الدنيا.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
وجه محمد جناحي، شاب بحريني مشارك في منتدى شباب العالم، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم.

وأضاف" جناحي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" دي أول مشاركة لي في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية".

وتابع:" أهم أهداف المنتدى تتمثل في مناقشة أهداف التنمية المستدامة التي بدونها لا نستطيع تحقيق النمو وإشعال شعلة التنمية لدى الشباب".

وأكمل:" مصر أم الدنيا، وانطباعي عن مصر إيجابي، وشعب مصر مرحب ومحب لجميع الثقافات والشعوب ولا يفرق وثقافته قائمة التسامح والتعايش".
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