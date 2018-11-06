بحريني مشارك في منتدى شباب العالم: مصر أم الدنيا.. فيديو

وجه محمد جناحي، شاب بحريني مشارك في منتدى شباب العالم، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم.



وأضاف" جناحي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" دي أول مشاركة لي في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية".



وتابع:" أهم أهداف المنتدى تتمثل في مناقشة أهداف التنمية المستدامة التي بدونها لا نستطيع تحقيق النمو وإشعال شعلة التنمية لدى الشباب".



وأكمل:" مصر أم الدنيا، وانطباعي عن مصر إيجابي، وشعب مصر مرحب ومحب لجميع الثقافات والشعوب ولا يفرق وثقافته قائمة التسامح والتعايش".

