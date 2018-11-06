جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

استضاف موقع صدى البلد الإخبارى مساء اليوم الفنانة والإعلامية جينا سليم للحديث عن مشاركتها في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأيضًا كواليس تعاونها مع النجمة يسرا من خلال هذا العمل.



وكما تتحدث جينا سليم خلال الندوة أيضًا عن خطوة اتجاهها للإعلام مؤخرًا وتقديمها أكثر من برنامج منه برنامج قعدة ستات كما شاركت الإعلامي عمرو عبد الحميد في تقديم فقرة ببرنامج "رأي عام".



وكشفت جينا سليم خلال الندوة عن مشاريعها الفنية والإعلامية القادمة وعن أهدافها الجديدة، وعن أبرز المشكلات النفسية التى أصبح يعانى منها المصريين هذه الأيام.

