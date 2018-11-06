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رياضة

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
محمد سمير
تعرض النجم الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، لوعكة صحية قبل مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي، التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي فإن لوفرين كان سيقود دفاع ليفربول بجوار الهولندي فان ديك وفقا للتشكيل المتوقع، التي نشرته معظم الصحف الإنجليزية، لكن المدافع الكرواتي تعرض لوعكة صحية أجبرت المدرب الألماني يورجن كلوب على مشاركة المدافع الكاميروني جويل ماتيب بدلا منه.

ويواجه ليفربول أجواء مشحونة في ملعب مباراة النجم الأحمر بسبب هتافات جماهير أصحاب الأرض تجاه اللاعبين.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن نابولي الوصيف، بينما باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل النجم الأحمر المجموعة بنقطة وحيدة.
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