ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح بقصد الشجار في أسيوط .. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت رجال مباحث قسم شرطة القوصية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى بقصد المشاجرة مع آخرين.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القوصية حيازة محجوب. ع.م، سن35 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن17 "طالب" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار، بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟

كشف تفاصيل مثيرة في قضية قتل لاعب ساو باولو

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو

خالد بيومي يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والترجي

قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟