ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح بقصد الشجار في أسيوط .. فيديو

تمكنت رجال مباحث قسم شرطة القوصية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى بقصد المشاجرة مع آخرين.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القوصية حيازة محجوب. ع.م، سن35 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن17 "طالب" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار، بدون ترخيص.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.