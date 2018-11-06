ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح بقصد الشجار في أسيوط .. فيديو

تمكنت رجال مباحث قسم شرطة القوصية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح نارى بقصد المشاجرة مع آخرين.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القوصية حيازة محجوب. ع.م، سن35 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن17 "طالب" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار، بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القوصية حيازة محجوب. ع.م، سن35 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن17 "طالب" بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار، بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.