مزاعم عبرية باستعداد إيرانى لتوجيه رد عسكري على العقوبات الأمريكية

قال موقع "ديبكا" العبري المقرب من الموساد الإسرائيلي، إن إيران تستعد لاتخاذ رد فعل عسكري في الشرق الأوسط ردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة.



وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهذا الإجراء الإيراني بإجراء تدريبات عسكرية موازية.



ورجح أن تتخذ إيران هذا الإجراء، نهاية العام الجاري، وأن الأمر كان السر وراء قيام إسرائيل بإجراء مناورات عسكرية طوال الشهر الماضي والجاري.



وأوضح أن المناورات الأولى جرت في أوكرانيا في ظل ظروف مناخية شبيهة بمناخ إيران، وسميت بـ"السماء الصافية"، بمشاركة طائرات إف-15".



وتابع أن المناورات الثانية كانت في قبرص، وتحديدا بجبال تردوس بارتفاع 1950م، والتي تتشابه مع ارتفاعات الجبال بوسط إيران، حيث توجد المنشآت النووية والصواريخ المركزية الإيرانية.



كما أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورات عسكرية تحت عنوان "علم أزرق أبيض"، قبل يومين، للتدريب على أي تهديدات جوية.

