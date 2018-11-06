رئيس تطوير cbc تعلن مغادرتها القناة بعد استقالة محمد هاني

أعلنت الصحفية ديانا الضبع رئيس تطوير محتوى شبكة قنوات سي بي سي، مغادرتها الشبكة.



وقالت الضبع، في إيميل أرسلته لكافة العاملين إنها ستظل تفتخر طوال حياتها بأنها كانت جزءا من هذا الصرح العظيم وخصت بالشكر رئيس مجلس إدارة سي بي سي السابق ومحمد هاني رئيس الشبكة المستقيل والذي قالت عنه إنه أستاذها الذي سقاها المهنة كما خصت بالشكر الإعلامية لميس الحديدي التي وصفتها بالمرأة الملهمة التي لا تعرف الفشل.



ديانا الضبع صحفية شغلت موقع رئيس قسم تحقيقات في مجلة روزاليوسف ومدير أخبار ومراسلي برنامج البيت بيتك كما عملت كمنتج محتوى للعديد من البرامج التلفزيونية وقد عملت بالسي بي سي منذ بدايات تأسيسها في مايو 2011 حيث شغلت مدير تطوير البرامج ثم مدير التخطيط والتطوير ثم قائما بأعمال مدير قناة CBC TWO ثم مساعدا لرئيس القنوات وأخيرا رئيسا لقطاع البحوث وتطوير المحتوى محطتها الأخيرة قبل المغادرة والتي أسست وأدارت من خلالها مشروع هنا الشباب المسابقة الأكبر لرواد الأعمال في الوطن العربي.



يأتي ذلك بعد يوم من إعلان محمد هاني رئيس القنوات استقالته واعتزاله العمل التلفزيوني.