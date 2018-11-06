وصفة مذهلة للتخلص من الاسمرار حول الفم

تعانى أغلب السيدات من مشكلة الإسمرار حول منطقة الفم، مما يعرضهم للإحراج، وتصاب البعض بهذا الإسمرار نتيجة قلة تناول المياه و الإفراط فى إستخدام مستحضرات التجميل، و التعرض إيضا لإشاعة الشمس لفترات طويلة.



قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة مذهلة تخلصك من مشكلة الإسمرار حول منطقة الفم ..



مكونات وصفة التخلص من إسمرار حول الفم

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة من نشا الذرة

ملعقة صغيرة من الحليب السائل

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون



طريقة عمل وصفة التخلص من إسمرار حول الفم:

قومي بخلط جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك طبقيه حول فمك و اتركيه مدة 15 دقيقة.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج مرضية.

