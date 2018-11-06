فتاة مغربية بمنتدى الشباب: سنقوم بعملية التشبيك فيما بيننا.. فيديو

عرضت الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بعض النماذج المشرفة من شباب العالم، وخلال هذه الفقرة يقوم كل شخص من المشاركين بعرض تجاربهم خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018.



قالت ماجدة ماحى من المغرب، إحدى الفتيات المشاركات فى المنتدى، ، إن جميع حضور المنتدى يشعرون بالوحدة، مضيفة أن المنتدى يجمع 5000 شاب من خلفيات مختلفة.



وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته والرئيس السودانى عمر البشير، أن كل مجتمع ناجح يتم بناؤه من خلال مواطنيه، وأن بعض الرسائل التي تلقيناها في المنتدى أننا لن نعود إلى بلدنا صامتين، بل سنعمل على ما تعلمناه في المؤتمر ونبني جسور السلام، ونقوم بعملية التشبيك فيما بيننا.



وقدمت التحية لجميع من شارك فى هذا المنتدى وقدمت التحية ايضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المنتدى الاعلامى.



