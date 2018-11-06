ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فتاة مغربية بمنتدى الشباب: سنقوم بعملية التشبيك فيما بيننا.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرضت الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بعض النماذج المشرفة من شباب العالم، وخلال هذه الفقرة يقوم كل شخص من المشاركين بعرض تجاربهم خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018.

قالت ماجدة ماحى من المغرب، إحدى الفتيات المشاركات فى المنتدى، ، إن جميع حضور المنتدى يشعرون بالوحدة، مضيفة أن المنتدى يجمع 5000 شاب من خلفيات مختلفة.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته والرئيس السودانى عمر البشير، أن كل مجتمع ناجح يتم بناؤه من خلال مواطنيه، وأن بعض الرسائل التي تلقيناها في المنتدى أننا لن نعود إلى بلدنا صامتين، بل سنعمل على ما تعلمناه في المؤتمر ونبني جسور السلام، ونقوم بعملية التشبيك فيما بيننا.

وقدمت التحية لجميع من شارك فى هذا المنتدى وقدمت التحية ايضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المنتدى الاعلامى.

loading...

ترشيحاتنا

ترامب في غرفة الحرب بالبيت الأبيض.. لهذا السبب

إجراء جديد من اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي مع CAF بعد مباراة الترجي

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

شاهد.. قرينة الرئيس السيسي تصافح أول مذيعة كفيفة

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

رامى جمال لزوجته: مش هسكت غير وأنا شايفك أنجح ست فى مجال التجميل

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو
السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو
سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو
ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟