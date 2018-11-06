قتلته شرطة بنجلاديش.. من هو خورشيد علام قائد أعنف جماعة إرهابية؟



وجذب علام الانتباه إليه بعد إعدام قائد الجماعة التي يتزعمها علام الآن شيخ عبد الرحمن في عام 2007.



وسبق أن خطط قائد جماعة مجاهدي بنجلاديش للهجوم على حافلة لسجن كانت تقل قياديين من الجماعة في عام 2014، وقد نجح علام في مخططه بعد هروب قيادات الجماعة الإرهابية من الحافلة.



وتأسست جماعة مجاهدي بنجلاديش على يد متطرفين بنغال تشددوا بعد مشاركتهم في الحرب الأهلية بأفغانستان في تسعينيات القرن الفائت.



ونفذت هذه الجماعة بقيادة علام هجوما كبيرا شنه خمسة من أعضائها، على مقهى في دكا في يوليو 2016 قتل فيه 22 شخصا من بينهم 18 أجنبيا، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.



وفي السنتين الأخيرتين قتلت قوات الامن أكثر من ثمانين شخصا يعتقد أنهم جهاديون. وقد أوقف مئات آخرون حكم على عشرات منهم بالإعدام. ومن بينهم العديد من قادة الفصيل الجهادي الجديد.



وتراجع هذا الفصيل المتشدد بعد الحملات الأمنية. ومن المتوقع أن يتم القضاء عليه بعد قتل قائد الجماعة خورشيد علام.





قتلت شرطة دولة بنجلاديش خورشيد علام قائد أعنف جماعة إرهابية تستهدف الأجانب والأقليات الدينية والمدافعين عن الحريات في البلاد، بعد سنوات من المطاردة.وعلام البالغ من العمر 38 عامًا قائد منظمة "جماعة مجاهدي بنجلاديش"، قتلته الشرطة في البلد الذي يقع جنوب آسيا رميًا بالرصاص.وتتهم الشرطة في بنجلاديش علام بالوقوف وراء عمليات اغتيال واسعة طالت ناشرا وكاتبا في شهر يونيو الماضي.