عرض سامحيني بأيام قرطاج السينمائية في حضور نجومه

يحضر النجم عابد الفهم الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية مع فيلمه "سامحينى" والذى يعد التجربة الثانية للنجم السورى في السينما التونسية، بعد "مملكة النحل".



ويجسد فيه شخصية متهم بريء حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، ولكنه يمرض خلال وجوده في الزنزانة، وخلال زيارته الطبيب يلتقي بالقاضي الذي حكم عليه ظلمًا.



فيلم "سامحني" من كتابة وإخراج نجوى سلامة، ويشارك في بطولته النجم التونسي محمد علي بن جمعة، ومريم بن حسين وسماح سنكري.



