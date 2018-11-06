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فن

فتاة كفيفة تطلب مقابلة تامر حسني وتبكي دعاء صلاح.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
سعيد فراج
تسببت فتاة كفيفة تدعي "منة"، حلت ضيفة علي برنامج"حكايتك" الذي تقدمه الاعلامية دعاء صلاح، علي شاشة "النهار"، في بكاءها علي الهواء.

وقالت منة خلال حديثها بالحلقة: نفسي أشوف مصطفي حسني وتامر حسني، وعايزة أقول لمصطفي حسني إنك كنت السبب إني أحب ربنا، وأنا في أولي ثانوي من قبل ما أبطل أشوف بعنيا، كنت بقعد اسهر بالليل استني اسمع حلقتك بالبرنامج، رغم إن كان عندي مدرسة الصبح.

وتابعت: تامر حسني، بابا خلاه حافز ليا منذ صغري، وكان يقولي لو نجحتي وطلعتي الأولي بالمدرسة زي كل سنة، هجيبلك الألبوم بتاعه والصور بتاعته، وكان جابلي كتابين عن قصة حياته عشان أقراهم.
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