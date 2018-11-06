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مندوبة جنوب أفريقيا توجه رسالة لشباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت كاثرين كوستنتيلينس، من دولة جنوب أفريقيا، إنها تشعر بالفخر للمشاركة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ؛ موضحة أن التحدي الأكبر هو عودة الشباب إلى بلادهم وتطويرها عقب التعرف على خبرات كل الشباب الموجودة بالمؤتمر.

وأضافت كاثرين خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018؛ أن المصريين وضعوا كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لخدمة المؤتمر وضيوفه حتى يشهد العالم أن دول القارة السمراء متواجدة بقوة على الساحة العالمية وتستطيع أن تبني أممها بنفسها.

ووجهت كاثرين عدة رسائل قائلة إن الشباب لابد أن يأخذوا المسئولية الآن لبناء مجتمعات جديدة ومدن متطورة ودول حضارية ومناطق نستطيع أن نعيش فيها بسلام، وأكدت أن الشعوب كثيرة الشكوى لكنهم لا يعرفون شيئا عن البناء نحن نحتاج لأن نكون أكثر نشاطا ووعيا حتى نؤثر في مجتمعاتنا حتى يمتد تأثيرنا للعالم بأسره، فالشباب لابد أن يكون المخلص في كثير من المجتمعات ويتحكم في الحاضر والمستقبل.

واختتمت حديثها، مطالبة الشباب أن يراعو المناخ والأرض مؤكدة أننا لا نملك سوى كرة أرضية واحدة ولابد أن نبني اقتصادنا وحضارتنا بأكثر طريقة ملائمة وغير مؤثرة على البيئة ونحاول أن نملك تنمية مستدامة للطبيعة والأرض، كما طالبت الشباب الحاضرين للمنتدى أن يعودوا إلى أوطانهم عقب انتهاء الفعاليات برؤية وهدف مشترك وأن يشعلو الأرض حماسا وطاقة إيجابية.


وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

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