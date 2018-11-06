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السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية غنائية في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، أحياها «الأخوان أيوب»، والفنان حسام حبيب، ويحضر الحفل الختامي قرينة الرئيس، انتصار السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير.

يعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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