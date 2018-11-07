انتخابات التجديد النصفي تحسم مصير ترامب: الرئيس الأمريكي يستغل قافلة المهاجرين لكسب الأصوات.. ومؤيدوه يرتكبون جرائم كراهية.. وهيلاري كلينتون: كفاية

بلومبرج: انقسام داخل الشارع الأمريكي بسبب انتخابات التجديد النصفي

بعض مؤيدي ترامب ارتكبوا جرائم كراهية خلال الفترة الماضية ضد معارضيه

هيلاري كلينتون إلى الرئيس الأمريكي: كفاية





نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكي تقريرًا عن الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والذي يسيطر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه "الحزب الجمهوري"، حيث سجّلت البطالة في أكتوبر الماضي أقل نسبة لها خلال 48 عامًا، حيث وصلت إلى 3.7%، وهو الأمر الذي لم يختر ترامب التركيز عليه خلال الأيام الماضية، حيث ركز على قضية أخرى، وهي منح الجنسية إلى مواليد الأجانب.





قالت الوكالة إن الرئيس الأمريكي ركز خلال الفترة الماضية من حملته على قافلة المهاجرين القادمة من جواتيمالا صوب حدوده مع المكسيك، وهو ما تسبب في إرسال عدد كبير من الجنود للوقوف ضد هذه القافلة الضخمة.





أكدت الوكالة على الجملة القائلة إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي عبارة عن استفتاء على شخص الرئيس الأمريكي، وهو ما رد عليه ترامب قائلا: "أنا أرحب بذلك الأمر".





وأضافت الوكالة أن الفترة الماضية شهدت حالة من الانقسام داخل الشارع الأمريكي بسبب هذه الانتخابات، وذلك بين مؤيدي الرئيس الأمريكي من جمهور الحزب الجمهوري، ومعارضيه من الحزب الديمقراطي، حيث شهدت ولاية فلوريدا إرسال عدة قنابل أنبوبية إلى شخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي على رأسها هيلاري كلينتون، وجو بايدن، وآخرين وذلك من قبل أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي، ثم قام شخص وحيد يعبر عن آراء معادية للسامية على الإنترنت، وهاجم ضد المهاجرين بإطلاق النار على 11 يهوديًا في كنيس في بيتسبيرج.





وأشارت الوكالة إلى انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي خلال استطلاع جالوب الأسبوعي في نطاق ضيق بين 38% و44% منذ سبتمبر، وهو ما يمكن أن يتنبأ به على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.





وتابعت أن هذه الانتخابات هى أغلى انتخابات تجديد نصفي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث وصلت الأموال المصروفة فيها ما يقرب من 4.7 مليار دولار أمريكي، حيث فاق الديمقراطيون نظرائهم الجمهوريين في جمع الأموال في كل سباق تقريبا ، وفقا لمركز السياسة الأمريكي.





وكشفت الوكالة عن ظاهرة أخرى في هذه الانتخابات، وهي وجود ما لا يقل عن 255 امرأة مرشحة رئيسية في الكونجرس. حيث قد يتجاوز العدد الإجمالي للنساء اللواتي يخدمن بالكونجرس في وقت واحد 100 امرأة للمرة الأولى.





وذكرت أنه من المحتمل أن تجلب هذه الانتخابات تغييرات مهمة على الطريقة التي تحكم بها الولايات المتحدة. حيث أنه في حالة فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات، يمكنهم فتح جلسات للحديث عن التهرب الضريبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وفي حالة فوز الجمهوريين، سوف يتمكن ترامب من المطالبة بتفويض سياسي أقوى ويكون لديه مجال أوسع للوصول إلى جدول أعماله.





فيما أكد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق أنه سيصاب بـ"صدمة" حال هزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات المتحدة.





ووصف بايدن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بالحدث الأهم في حياته، حيث قال: "إن هذه الانتخابات هي الأهم طوال حياتي"، وفق ما صرح به لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





فيما شددت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أنه حان الوقت بالنسبة للأمريكيين أن يقولوا كفى، وذلك بعد عامين من مشاهدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهاجم وتقوض مؤسساتنا الديمقراطية وقيمنا، في رسالة ضمنية إلى خصمها الجمهوري.





ودعت كلينتون، المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016، إلى التصويت ضد العنصرية والكراهية والفساد".





وأضافت في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هناك مرشحون رائعون في كل أنحاء البلاد، بمن فيهم عدد تاريخي من النساء".





قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخسر انتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 إذا ما خاضت ضده امرأة المنافسة، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه 'أكسيوس' بالتعاون مع موقع "سيرفاي مونكي".



