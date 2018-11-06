افتتاح مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية بدعم فرنسي.. صور

افتتح المايسترو وعازف البيانو الفرنسي فاهان مارديروسيان مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية بصحبة الميتزو سوبرانو جالا الحديدي.



بدأت الأمسية بمعزوفات سان صانز ومعزوفات بيزيه مرورًا بموسيقى ليونارد برنستاين لتكون أمسية مميزة في قلب حي المنيل تليق بجمال وسحر جزيرة الروضة.



وتقوم جمعية أصدقاء قصر المنيل على حماية وإحياء التراث الأثري لهذا القصر الخديوي، حيث يستمر مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية حتى يوم 9 نوفمبر بدعم من المعهد الفرنسي بمصر.